1. В пяти люстрах по 12 лампочек, а в шестой 11 лампочек. Сколько лампочек во всех люстрах? 2. С трех грядок собрали 63 кг моркови. С первой - 23 кг, со второй на 8 кг меньше, чем с первой, а остальную морковь собрали с третье...

Математика

1. В пяти люстрах по 12 лампочек, а в шестой 11 лампочек. Сколько лампочек во всех люстрах? 2. С трех грядок собрали 63 кг моркови. С первой - 23 кг, со второй на 8 кг меньше, чем с первой, а остальную морковь собрали с третьей грядки. Сколько килограммов моркови собрали с третьей грядки?

Автор: Гость