1. В пяти люстрах по 12 лампочек, а в шестой 11 лампочек. Сколько лампочек во всех люстрах? 2. С трех грядок собрали 63 кг моркови. С первой - 23 кг, со второй на 8 кг меньше, чем с первой, а остальную морковь собрали с третье...
Математика
1. В пяти люстрах по 12 лампочек, а в шестой 11 лампочек. Сколько лампочек во всех люстрах? 2. С трех грядок собрали 63 кг моркови. С первой - 23 кг, со второй на 8 кг меньше, чем с первой, а остальную морковь собрали с третьей грядки. Сколько килограммов моркови собрали с третьей грядки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12×5+11=71 лампочок во всех люстрах 2)23-8=15собрали со второй грядки 23+15=38 собрали с двух грядок 63-38=25килограммов моркови собрали с третьей грядки 63-(23-8)+23=килограммов моркови собрали с третьей грядки
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