Аргументы о роли искусства в жизни человека
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Аргументы о роли искусства в жизни человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)искусство делает свой вклад в развитие личности человека 2)оно воспитывает чувство эстетики в людях 3)запечатлевает окружающую нас действительность(живопись,например) в особой красоте,когда мы зачастую не обращаем на это внимание Вот. А дальше просто просто воды вокруг налей и норм сочинение получится
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