Аргументы о роли искусства в жизни человека

Гость: Гость:

1)искусство делает свой вклад в развитие личности человека 2)оно воспитывает чувство эстетики в людях 3)запечатлевает окружающую нас действительность(живопись,например) в особой красоте,когда мы зачастую не обращаем на это внимание Вот. А дальше просто просто воды вокруг налей и норм сочинение получится