Найдите крупные транспортные узлы на карте атласа ,определите какие виды транспо??та сходяться в этих узлах, какие грузы они перевозят.

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Москва - воздушный, речной, автомобильный, железнодорожный. В Москву продукты питания, сырьё (лес, металл, каменный уголь и др.), промышленные товары. Из Москвы техника и оборудование, медикаменты, промышленные товары и др.