Ту¬ри¬сти¬че¬ская фирма ор¬га¬ни¬зу¬ет трех¬днев¬ные ав¬то¬бус¬ные экс¬кур¬си??. Сто¬и¬мость экс¬кур¬сии для од¬но¬го че¬ло¬ве¬ка со¬став¬ля¬ет 3500 р. Груп¬пам предо¬став¬ля¬ют¬ся скид¬ки: груп¬пе от 3 до 10 че¬ло-век — 5%, гр...
Математика
Ту¬ри¬сти¬че¬ская фирма ор¬га¬ни¬зу¬ет трех¬днев¬ные ав¬то¬бус¬ные экс¬кур¬си??. Сто¬и¬мость экс¬кур¬сии для од¬но¬го че¬ло¬ве¬ка со¬став¬ля¬ет 3500 р. Груп¬пам предо¬став¬ля¬ют¬ся скид¬ки: груп¬пе от 3 до 10 че¬ло-век — 5%, груп¬пе более 10 че¬ло¬век —10%. Сколь¬ко за¬пла¬тит за экс¬кур¬сию груп¬па из 6 че¬ло¬век?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2500×6=15000(руб) - без скидки 15000:100×5=750(руб) - скидка 15000-750=14250(руб) - со скидкой Ответ: группа из 6 человек заплатит 14250 рублей
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