Турист прошел 20 км,двигаясь со скоростью 5 км/ч. на остановки во время пути он затратил 45 мин. сколько времени занял весь путь ?

Математика

Турист прошел 20 км,двигаясь со скоростью 5 км/ч. на остановки во время пути он затратил 45 мин. сколько времени занял весь путь ?

Автор: Гость