Турист прошел 20 км,двигаясь со скоростью 5 км/ч. на остановки во время пути он затратил 45 мин. сколько времени занял весь путь ?
Математика
Турист прошел 20 км,двигаясь со скоростью 5 км/ч. на остановки во время пути он затратил 45 мин. сколько времени занял весь путь ?
Ответ(ы):
Гость:
20/5=4 часа 4ч + 45 мин=4ч45минут
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