Турист шёл 3 часа со скоростью 5 км/ч,а затем он шёл 4 часа со скоростью 6 км/ч.сколько километров прошёл турист за все эти7 часов

Математика

Турист шёл 3 часа со скоростью 5 км/ч,а затем он шёл 4 часа со скоростью 6 км/ч.сколько километров прошёл турист за все эти7 часов

Автор: Гость