Турист шёл 3 часа со скоростью 5 км/ч,а затем он шёл 4 часа со скоростью 6 км/ч.сколько километров прошёл турист за все эти7 часов
Математика
Турист шёл 3 часа со скоростью 5 км/ч,а затем он шёл 4 часа со скоростью 6 км/ч.сколько километров прошёл турист за все эти7 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3×5+4×6=15+24=39(км)-шёл турист (Удачи)
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