Об'єм повітря який потрібин для спалювання 1,8етанолу

Химия
Об'єм повітря який потрібин для спалювання 1,8етанолу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O m етанолу = 1.8 M етанолу = 46 Mol етанолу = 0.04 где то Пропорция 0.04/1=х/2 Х= 0.08 V O2 = 0.08 * 22.4 = 1.792
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