Турист в первый день прошёл 35% всего пути,во второй день 40% остатка,в третий день 390 км.Найдите весь путь

Гость: Гость:

Примем весь путь за х км, тогда в первый день турист прошёл 0,35х км, во торой (х-0,35х)*0,4 км, а в третий 390 км. Составим уравнение:0,35х+(х-0,35х)*0,4+390=х0,35х+0,4х-0,14х+390=х390=х-0,35х-0,4х+0,14х0,39х=390х=1000Ответ: весь путь равен 1000 км.