Туристическая фирма организует трехдневные автобусные экскурсии .Стоимость экскурсии для одного человека составляет 4500 рублей.Группам предоставляются скидки :группе от 4-до 10 человек-5%,группе более 10 человек -10%.сколько з...

Математика

Туристическая фирма организует трехдневные автобусные экскурсии .Стоимость экскурсии для одного человека составляет 4500 рублей.Группам предоставляются скидки :группе от 4-до 10 человек-5%,группе более 10 человек -10%.сколько заплатит за экскурсию группа из 8 человек?

Автор: Гость