Туристическая фирма организует трехдневные автобусные экскурсии .Стоимость экскурсии для одного человека составляет 4500 рублей.Группам предоставляются скидки :группе от 4-до 10 человек-5%,группе более 10 человек -10%.сколько з...

Математика
Туристическая фирма организует трехдневные автобусные экскурсии .Стоимость экскурсии для одного человека составляет 4500 рублей.Группам предоставляются скидки :группе от 4-до 10 человек-5%,группе более 10 человек -10%.сколько заплатит за экскурсию группа из 8 человек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4500 - 225) * 8 = 34200 рублей
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