Туристы прошли за три дня 70 км. В первый день они прошли 6/14 всего пути, а во второй день 3/14 всего пути. Сколько километров шли туристы в третий день?

Математика

Туристы прошли за три дня 70 км. В первый день они прошли 6/14 всего пути, а во второй день 3/14 всего пути. Сколько километров шли туристы в третий день?

Автор: Гость