Туристы прошли за три дня 70 км. В первый день они прошли 6/14 всего пути, а во второй день 3/14 всего пути. Сколько километров шли туристы в третий день?
Математика
Туристы прошли за три дня 70 км. В первый день они прошли 6/14 всего пути, а во второй день 3/14 всего пути. Сколько километров шли туристы в третий день?
Ответ(ы):
Гость:
1)70/14*6=30(км)в 1-ый день 2)70/14*3=15(км)во 2-ой день 3)30+15=45(км)за два дня 4)70-45=25(км)в 3 ий день
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