. Туристы в первый день прошли 46% всего пути, во второй – 24% пути, а в третий – остал??ные 45 км. Сколько километров туристы прошли в первый день? A) 150 км B) 69 км C) 31 км D) 54 км

Математика
. Туристы в первый день прошли 46% всего пути, во второй – 24% пути, а в третий – остал??ные 45 км. Сколько километров туристы прошли в первый день? A) 150 км B) 69 км C) 31 км D) 54 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы изучали дроби? О нет! Что-то пошло не так во время добавления ответа Слишком коротко. Напишите минимум 20 символов, чтобы объяснить все
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