. Туристы в первый день прошли 46% всего пути, во второй – 24% пути, а в третий – остал??ные 45 км. Сколько километров туристы прошли в первый день? A) 150 км B) 69 км C) 31 км D) 54 км

Математика

. Туристы в первый день прошли 46% всего пути, во второй – 24% пути, а в третий – остал??ные 45 км. Сколько километров туристы прошли в первый день? A) 150 км B) 69 км C) 31 км D) 54 км

Автор: Гость