Твір на тему "Я - Українець"
Українська мова
Твір на тему "Я - Українець"
Ответ(ы):
Гость:
Україна – це моя батьківщина, з нею поєднане моє життя. По-перше, тут народився, виріс та пішов до школи. По-друге, це край моєї рідної оселі. Адже тут живе моя родина, друзі, знайомі – усі вони дорогі моєму серцю люди. По-третє, гарні традиції захоплюють мене. Їх шаную та люблю. По-четверте, з Україною тісно пов’язана моя рідна мова, яку я вивчаю. По-п’яте задушевна українська пісня не може залишити нікого байдужим. Україна багато значить для мене, школяра.
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