ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!С ПРИМЕРАМИ!!! МОЖНО БЕЗ РЕШЕНИЯ! x^3 + 6x^2 - 16x - 96=0 x^3 + 2x^2 - 25x - 50=0
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!С ПРИМЕРАМИ!!! МОЖНО БЕЗ РЕШЕНИЯ! x^3 + 6x^2 - 16x - 96=0 x^3 + 2x^2 - 25x - 50=0
Ответ(ы):
Гость:
1) x^2(x+6)-16(x+6)=(x+6)(x^2-16)=(x+6)(x-4)(x+4) 2) x^2(x+2)-25(x+2)=(x+2)(x^2-25)=(x+2)(x-5)(x+5)
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