В 1а классе учится 36 ребят половина из них мальчики ровно треть ученмков этого кла??са еще не научилися выговаривать букву р. известно что ровно 14 девочек уже говорят эту букву правильно . сколько мальчиков выговаривают букву...

Гость: Гость:

1) Половина из 36 мальчики. Девочек 36:2 = 18 (и мальчиков тоже 18) 2) Треть не умеет 36:3 = 12 - не умеют 3) Девочек, которые не умеют 18- 14 = 4 девочки не умеют 4) Мальчиков, которые не умет 12- 4 = 8 мальчиков 5) Умеют выговаривать 18 - 8 = 10 мальчиков умеют. ОТВЕТ: 10 мальчиков умеют. Дополнительно. Всего умеют 14 д +10 м = 24 и не умеют 4 д + 8 м = 12 и всего в классе = 36