Кто и как скрасил последние часы жизни муму?

Литература
Кто и как скрасил последние часы жизни муму?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сейчас ему были разноцветными у них был желтый розовый и такой сероватый цвет
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