Кто и как скрасил последние часы жизни муму?
Литература
Кто и как скрасил последние часы жизни муму?
Ответ(ы):
Гость:
Сейчас ему были разноцветными у них был желтый розовый и такой сероватый цвет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 1а классе учится 36 ребят половина из них мальчики ровно треть ученмков этого кла??са еще не научилися выговаривать букву р. известно что ровно 1...
Математика
Длина сторона прямаугольника 9см и 8см сколько квадратов со стороно 2см поместится в этот прямоугольник
Английский язык