Твір-опис зовнішності людини хлопчика в художньому стилі

Гость: Гость:

Мій брат Петро високий, але худорлявий хлопець. Що мені подобається в ньому, так це широкі міцні плечі. Очі в Петрика - блакитні і прозорі, немов літнє небо. Має темне кучеряве волосся, яке на сонці здається русявим. Петро з дитинства грає у баскетбол, і мені здається, що через це він такий високий. Він дуже добрий та ввічливий.