ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ ГУМАНИЗМА ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

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В повести А. Приставкина "Ночевала тучка золотая" речь идет о братьях-сиротах, чей детдом во время войны отправляют на Кавказ. А там своя трагедия - репрессируют целый народ. Итог этой безумной и жестокой затеи трагичен: детдом разгромлен, Сашка убит, Кольке лишь благодаря помощи чеченского мальчика-сироты Архулуза удается спастись. Именем детства в повести вершится нравственный суд над миром взрослых. И нет прощения тем, кто предал, струсил, унизил...