На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 29 литров бензина по ц??не 25руб. 60 коп. Сколько сдачи надо отдать клиенту
Математика
На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 29 литров бензина по ц??не 25руб. 60 коп. Сколько сдачи надо отдать клиенту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000-25.60=974.4 (вопрос таков 25.60 это за 1 литр или за 29)
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