На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 29 литров бензина по ц??не 25руб. 60 коп. Сколько сдачи надо отдать клиенту

Математика

На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 29 литров бензина по ц??не 25руб. 60 коп. Сколько сдачи надо отдать клиенту

Автор: Гость