Выписать словосочетания В городском парке школьники посадили аллею дубков.
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Выписать словосочетания В городском парке школьники посадили аллею дубков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посадили аллею, в городском парке, посадили в парке, аллею дубков
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