Как пишется:Ни чем не пахла или не чем не пахла
Окружающий мир
Как пишется:Ни чем не пахла или не чем не пахла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни чем не пахла.Так будет правильнее)
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