У-4_7=5_8 10 15 решите уровнение

Математика
У-4_7=5_8 10 15 решите уровнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-4/7=5/8 у=5/8+4/7 у=35/56+32/56 у=6756 у=1 11/56
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