У 4-х девочек было по некоторому количеству конфет. Каждая съела по столько конфе??, каков её порядковый номер, если это было возможно, в противном случае она съедала все свои конфеты. Сделать программу, определяющую, у кого...

Информатика

У 4-х девочек было по некоторому количеству конфет. Каждая съела по столько конфе??, каков её порядковый номер, если это было возможно, в противном случае она съедала все свои конфеты. Сделать программу, определяющую, у кого, сколько осталось конфет в QBasic

Автор: Гость