У 4-х девочек было по некоторому количеству конфет. Каждая съела по столько конфе??, каков её порядковый номер, если это было возможно, в противном случае она съедала все свои конфеты. Сделать программу, определяющую, у кого...
Информатика
У 4-х девочек было по некоторому количеству конфет. Каждая съела по столько конфе??, каков её порядковый номер, если это было возможно, в противном случае она съедала все свои конфеты. Сделать программу, определяющую, у кого, сколько осталось конфет в QBasic
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CLS FOR i = 1 TO 4 INPUT "-> ", a(i) a(i) = a(i) - i IF a(i) < 0 THEN a(i) = 0 NEXT i FOR i = 1 TO 4 PRINT a(i); NEXT i Тестовое решение -> 2 -> 2 -> 4 -> 1 1 0 1 0
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