У-5=38-5 как найти у=?

Математика
У-5=38-5 как найти у=?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-5=33 у=33+5 у=38 Ответ:у=38
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