У Ани 40 р Сколько бубликов она может купить по цене 5 р за бублик? 6 р за бублик как н??писать доно помогите пожалуйста очень надо
Математика
У Ани 40 р Сколько бубликов она может купить по цене 5 р за бублик? 6 р за бублик как н??писать доно помогите пожалуйста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было-40 руб купила-? 40;4=8 бубликов 6*8=48 руб за 8 буб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Из города Воронежа в город Липецк, расстояние межу которым 200 км,одновременно выехали два мотоциклиста.Скорость первого 25 км/ч скорость второго 2...
Химия
Напишите уравнения реакций по данным схемам: 1. Al + O2 = 2. Ca + H2O = 3. Na2O + H2O = 4. NaOH + SO2 = 5. SO2 + H2O =