У Ани 40 р Сколько бубликов она может купить по цене 5 р за бублик? 6 р за бублик как н??писать доно помогите пожалуйста очень надо

Математика

У Ани 40 р Сколько бубликов она может купить по цене 5 р за бублик? 6 р за бублик как н??писать доно помогите пожалуйста очень надо

Автор: Гость