Помагите пожалуста the of climate strongly country continental the is
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Помагите пожалуста the of climate strongly country continental the is
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The climate of country is strongly continental наверное
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