Составьте мини бизнес план Я ПРОШУ ВАС ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ДАМ ХОТЬ 100 баллов

Гость: Гость:

Технология производстваПодробное изложение технологии производства печенья не входит в наши планы, поэтому ограничимся перечислением основных ее этапов: Подготовка сырья и компонентов. Замес теста. Формовка печенья. Выпечка печенья. Охлаждение печенья. Упаковка. Организация сбыта продукции Сбыт пищевой продукции с небольшим сроком хранения характеризуется территориальной привязкой. К тому же высокие транспортные расходы из-за низкой стоимости товара делают транспортировку его на далекие расстояния экономически неоправданной. Крупные и средние города всегда имели массу кондитерских фабрик, цехов по производству печенья, поэтому появление еще одного цеха, выпускающего недорогое качественное развесное печенье, никак не помешает ему стать лидером продаж в этом сегменте. Импорт здесь представлен слабо (не более 10-15%), что объясняется спецификой продукции. Сбыт можно организовать через: Оптовиков, специализирующихся на продуктах питания. Продуктовые сети регионального и федерального уровня. Помещение для производства Общая площадь помещения, необходимого для производства печенья, должна быть не менее 250 кв. м с высотой потолков от 3,2 м. Площади должны включать в себя:Технологические помещения. Складские помещения. Бытовые помещения и санитарные узлы для персонала. Помещение для производства и др. целей должно соответствовать СанПиН 2.3.4.551-96, с обеспечением водоснабжения и канализацией, вводом электричества 380 В, удобные транспортные подъезды. ПерсоналРассмотрим работу цеха в одну смену. Приведем численность персонала, профессии и должности, должностные оклады или ЗП каждого и месячный фонд ЗП всего. Общая численность персонала составит 15 человек. Из них:Управляющий – 1 чел. оклад 35 т. руб., итого: 35 т. руб.Т ехнолог производства – 1 чел. оклад 30 т. руб., итого: 30 т. руб. Руководитель службы сбыта – 1 чел. оклад 30 т. руб., итого: 30 т. руб. Кладовщик – 1 чел. оклад 20 т. руб., итого: 20 т. руб. Начальник цеха – 1 чел. оклад 25 т. руб., итого: 25 т. руб. Рабочие – 6 чел. оклад 15 т. руб., итого: 90 т. руб. Грузчики – 4 чел. оклад 12 т. руб., итого: 48 т. руб. Итого: 15 человек, фонд месячной ЗП 278 тыс. руб.Ведомость капитальных затратВ капитальные затраты войдут расходы на приобретение технологического оборудования по производству печенья и расходы по доставке, пуску и наладке его, а также оборотные средства – расходы на сырье и некоторые другие расходы.Недостатка в оборудовании в настоящее время нет. Нами выбрана автоматическая линия по производству печенья производительностью до 450 кг в час китайского производства.Капитальные затраты составят:Автоматическая линия по производству печенья – 13,5 млн. руб.; Транспортные расходы по доставке линии – 1,35 млн. руб.; Монтаж и наладка линии – 1,0 млн. руб.; Оборотные расходы (сырье, реклама и др.) – 3,5 млн. руб. Итого: 19,35 млн. руб.Выручка цеха по производству печеньяРасчет выручки будет делаться из условия работы цеха в одну смену, наличия технологического перерыва и перерыва на обед и месячной загрузке в 22 смены.Исходя из производительности оборудования и приведенных данных, месячный объем произведенного печенья составит 79,2 тонны. Стоимость 1 тонны печенья оптом стартует от 42 тыс. рублей. При месячной выработке 79, 2 тонны объем реализации за месяц составит 3 326 400 рублей.Расчет себестоимости продукцииДля производства 1 тоны печенья требуется 1 200 кг сырья (муки, сахара, маргарина, молока и пр.). Дневной расход сырья составляет 4,28 т, а при стоимости 17 700 руб. за тонну сменная стоимость составит 75 827 руб., соответственно за 22 смены – 1 668 190 руб.Затраты на электроэнергию в смену составят 9 492 руб., за 22 смены 284 760 руб. Общая себестоимость продукции составит: в смену – 85 319 руб., за месяц 1 952 950 руб.Общие расходы за месяцЗарплата – 278 000 руб. Аренда помещений – 200 000 руб .Расходы на рекламу – 50 000 руб. Затраты на транспорт – 100 000 руб. Коммунальные расходы – 10 000 руб. Затраты на бухгалтерию (аутсортинг) – 25 000 руб. Прочие расходы – 35 000 руб. Итого: 698 000 руб.Расчет прибыли Реализация – 3 326 400 руб. Себестоимость – 1 852 950 руб. Прибыль (валовая) – 1 373 450 руб. Затраты – 698 000 руб. Прибыль (до налогообложения) – 675 450 руб. Налог (15%) – 101 318 руб. Прибыль (чистая) – 574 133 руб. Рентабельность – 17,3% ОкупаемостьКапитальные вложения составляют 19 350 000 руб., чистая прибыль – 574 133 руб. за месяц. Отношение этих значений даст срок окупаемости оборудования около 34 месяцев. Срок окупаемости можно значительно сократить, организовав работу цеха в 2-3 смены.