Дружеская поддержка сочинение

Гость: Гость:

Я не буду писать само сочинение,но расскажу как его написать. 1)Вступление.Вы передаете словами то о чем хотите рассказать. 2)Основная часть.Вы пишите как вам поддерживают друзья и т.д.Рассказать можете и о том что такое поддержка. 3)Заключение.Здесь вы можете написать важна ли дружеская поддержка. Удачи вам)