Из города Воронежа в город Липецк, расстояние межу которым 200 км,одновременно выехали два мотоциклиста.Скорость первого 25 км/ч скорость второго 20 км/ч.На каком расстоянии от Липецка будет находится второй мотоциклист ,когда ...
Математика
Из города Воронежа в город Липецк, расстояние межу которым 200 км,одновременно выехали два мотоциклиста.Скорость первого 25 км/ч скорость второго 20 км/ч.На каком расстоянии от Липецка будет находится второй мотоциклист ,когда первый будет уже в городе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 : 25 = 8ч 8 * 20 = 160км 200 - 160 = 40км
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