Из города Воронежа в город Липецк, расстояние межу которым 200 км,одновременно выехали два мотоциклиста.Скорость первого 25 км/ч скорость второго 20 км/ч.На каком расстоянии от Липецка будет находится второй мотоциклист ,когда ...

Математика

Из города Воронежа в город Липецк, расстояние межу которым 200 км,одновременно выехали два мотоциклиста.Скорость первого 25 км/ч скорость второго 20 км/ч.На каком расстоянии от Липецка будет находится второй мотоциклист ,когда первый будет уже в городе?

Автор: Гость