У девочки было 36 рублей. Она потратила 1\3 этой суммы и 1\3 остатка. Сколько денег у неё осталось? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
Математика
У девочки было 36 рублей. Она потратила 1\3 этой суммы и 1\3 остатка. Сколько денег у неё осталось? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
Ответ(ы):
Гость:
1) 36:3=12 руб - потратила сначала 2) 36-12=24 руб - остаток. 3) 24:3=8 руб - потратила потом. 4) 12+8=20 руб - потратила всего. 5) 36-20=16 руб - осталось
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