У девочки было 36 рублей. Она потратила 1\3 этой суммы и 1\3 остатка. Сколько денег у неё осталось? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!

Математика

У девочки было 36 рублей. Она потратила 1\3 этой суммы и 1\3 остатка. Сколько денег у неё осталось? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!

Автор: Гость