Какие чуства вызывает разказ толстова бедные люди срочно

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Какие чуства вызывает разказ толстова бедные люди срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Какие мысли? Только одну мысль этот рассказ у меня вызвал- добрата, человечность,душевность, не равнадушие- спасут мир!Если бы каждый человек на земле сделала маленькое доброе дело ,люди стали бы жить на земле лучше и счастливее.Так пусть же девизом века станет слоао "ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ".
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