Дано: С2Н5ОН - этиловый спирт Найти: СО(С), СО(Н), СО(О)
Химия
Дано: С2Н5ОН - этиловый спирт Найти: СО(С), СО(Н), СО(О)
Ответ(ы):
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С ⁻²2Н ⁺5О ⁻²Н ⁺ 2х+6-2=0 2х= -4 х=-2
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