Скажите пожалуйста слово "случайный" относительное или качественное прилагатель??ое?

Русский язык
Скажите пожалуйста слово "случайный" относительное или качественное прилагатель??ое?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Например: человек (какой?)случайный
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