Скажите пожалуйста слово "случайный" относительное или качественное прилагатель??ое?
Русский язык
Скажите пожалуйста слово "случайный" относительное или качественное прилагатель??ое?
Ответ(ы):
Гость:
Например: человек (какой?)случайный
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