Сторона равностороннего треугольника равна 18*на квадратный корень из 3 см.Найти б??ссектрису этого треугольника.

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В равностороннем треугольнике любая биссектриса является в тоже время высотой и медианой. Проведем ее. Получится прямоугольный треугольник, в котором гипотенуза равна 18√3, а катет равен 9√3. Искомую биссектрису найдем по теореме Пифагора как катет. h= √((18√3)² - (9√3)²) = √(972 - 243) = √729 = 27.