Определите силу тока в цепи,содержащей источник тока с ЭДС,равной 6В, внутренним ??опротивлением 0,5 Ом при подключении во внешней цепи резистора с сопротивлением 2,5 Ом.

Математика

Определите силу тока в цепи,содержащей источник тока с ЭДС,равной 6В, внутренним ??опротивлением 0,5 Ом при подключении во внешней цепи резистора с сопротивлением 2,5 Ом.

Автор: Гость