Определите силу тока в цепи,содержащей источник тока с ЭДС,равной 6В, внутренним ??опротивлением 0,5 Ом при подключении во внешней цепи резистора с сопротивлением 2,5 Ом.
Математика
Определите силу тока в цепи,содержащей источник тока с ЭДС,равной 6В, внутренним ??опротивлением 0,5 Ом при подключении во внешней цепи резистора с сопротивлением 2,5 Ом.
Ответ(ы):
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Внутренним сопротивлением 0,5 Ом при подключении во внешней цепи резистора с сопротивлением 2,5 Ом. Ответ: 2 А
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