Почвенные воды не бывают чистыми потому что,
Биология
Почвенные воды не бывают чистыми потому что,
Ответ(ы):
Гость:
Недостаточно фильтруется почва изобилует почвенными бактериями легко попадают любые наружные загрязнения ( например, останки погибших животных, экскременты животных)
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