(с-3)*12=20-4*(с+2) помогите решить уравнение
Математика
(с-3)*12=20-4*(с+2) помогите решить уравнение
Ответ(ы):
Гость:
(с-3)*12=20-4*(с+2) ; 12с-36=20-4с-8; 12с+4с=12+36; 16с=48; С=48:16; С=3
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