Сочинение на тему:Моё любимое животное План: Вступление Описание внешности(ла??ки,шерсть,мордочка) Повадки Заключение

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Всем известна история про тигра Амура и его друга - козла Тимура. Это очень занимательная история и поучительная. Тигр должен был бы съесть Тимура, но вместо этого они стали друзьями. Как не любить тигров! Ведь они замечательные животные. Я люблю тигров. Они настоящие красавцы: крупные кошки с прекрасной густой и мягкой полосатой шерстью, с мощными лапами. Морда тигра изумительно прекрасна. Круглый выпуклый лоб, небольшие округленные уши. А зубы белые-белые! На их мордах - самое мирное и доброе выражение, но оно обманчиво. На самом деле они свирепые хищники. Они выслеживают свою добычу и убивают её одним взмахом своей сильной лапы. Тигр охотится ночью, а днем спит, напоминая при этом безобидного большого котенка. Тигр, конечно, хищник, но он очень нужен природе. Тигр истребляет немощных и больных животных, и этим он приносит пользу. Сейчас в некоторых домах люди заводят себе тигров для развлечения. Но я думаю, что этого делать нельзя, это очень опасно. Ведь тигр только с виду такой мирный и спокойный.