У фермера 4 лошади и 9 коров ,лошади требуеися на месяц 135 кг сена,а 3 коровам столько сена сколтко необходимо семи лошадям .сколько кг сена должен расходывать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?

Математика

У фермера 4 лошади и 9 коров ,лошади требуеися на месяц 135 кг сена,а 3 коровам столько сена сколтко необходимо семи лошадям .сколько кг сена должен расходывать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?

Автор: Гость