У фермера 4 лошади и 9 коров ,лошади требуеися на месяц 135 кг сена,а 3 коровам столько сена сколтко необходимо семи лошадям .сколько кг сена должен расходывать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?
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У фермера 4 лошади и 9 коров ,лошади требуеися на месяц 135 кг сена,а 3 коровам столько сена сколтко необходимо семи лошадям .сколько кг сена должен расходывать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 135*7=945 2) 945*3=2835 3) 135*4=540 4) 2835+540=3375
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