Велосипедист проехал 60 километров за 5 часов За какое время он приехал в этот путь если бы увеличил скорость на 3 километров час

Математика

Велосипедист проехал 60 километров за 5 часов За какое время он приехал в этот путь если бы увеличил скорость на 3 километров час

Автор: Гость