Велосипедист проехал 60 километров за 5 часов За какое время он приехал в этот путь если бы увеличил скорость на 3 километров час
Математика
Велосипедист проехал 60 километров за 5 часов За какое время он приехал в этот путь если бы увеличил скорость на 3 километров час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = v * t - формула пути, где s - расстояние, v - скорость, t - время --------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 60 : 5 = 12 (км/ч) - скорость велосипедиста; 2) 12 + 3 = 15 (км/ч) - увеличенная скорость велосипедиста; 3) 60 : 15 = 4 (ч) - за 4 часа он проедет этот путь, если увеличит скорость на 3 км/ч. Выражение: 60 : (60 : 5 + 3) = 4 Ответ: за 4 часа.
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