У фермера есть курицы и кролики. Их голов 60, а ног 168. Сколько у фермера куриц и крол??ков?

Математика

У фермера есть курицы и кролики. Их голов 60, а ног 168. Сколько у фермера куриц и крол??ков?

Автор: Гость