У фермера есть курицы и кролики. Их голов 60, а ног 168. Сколько у фермера куриц и крол??ков?

Математика
У фермера есть курицы и кролики. Их голов 60, а ног 168. Сколько у фермера куриц и крол??ков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - кролики 60-х - куры 4х - ног у кроликов 2(60-х) - куриные ноги 4х+2(60-х)=168 4х+120-2х=168 2х=168-120 2х=48 х=48:2 х=24 (кролика) 60-х=60-24=36 (кур) Ответ: у фермера 24 кролика и 36 кур. Проверка: 24+36=60 (голов) 24*4+36*2=96+72=168 (ног)
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