Почему в Петровскую эпоху знаний, получаемых в церковных школах, стало не хватать?

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В петровскую эпоху церковных знаний получаемых в большинстве школ стало не хватать потому, что: 1. Стояли новые цели перед государством - выйти в море и стать морской державой; 2. Нужно было строить флот и покорять развитую Европу 3. Петр дал преимущество своему народу строить фабрики и заводы, отдал Урал и другие богатые недрами земли для усиления государства Российского 4. Начались войны и требовалось новое оружие, новые пушки для защиты Отечества. Само движение жизни начало ускоряться и потому требовались новые знания, овладение новыми веяниями научно-технической мысли.