У Ивана и Петра вместе 980 р., у Ивана и Никиты вместе 930 р., а у Петра и Никиты вместе 890 р.Сколько денег у каждого из них? Проверь решение. у меня первое действие (980+930-890);2=510 р у ивана как обяснить это действие
Математика
У Ивана и Петра вместе 980 р., у Ивана и Никиты вместе 930 р., а у Петра и Никиты вместе 890 р.Сколько денег у каждого из них? Проверь решение. у меня первое действие (980+930-890);2=510 р у ивана как обяснить это действие
Ответ(ы):
Гость:
1 действие ( 980 + 930-890 : 2 = 510 р - у всех мальчиков
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