У Карабаса денег было в 3 раза больше, чем у Буратино. Но после того, как Карабас заплатил все свои налоги – 84 руб., денег у них стало поровну. Сколько денег у Буратино?

Математика
У Карабаса денег было в 3 раза больше, чем у Буратино. Но после того, как Карабас заплатил все свои налоги – 84 руб., денег у них стало поровну. Сколько денег у Буратино?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у Буратино было х руб., тогда у Карабаса было 3х руб. После того, как Карабас заплатил 84 руб., денег у них стало поровну. Уравнение: 3х - 84 = х                     3х - х = 84                     2х = 84                     х = 84 : 2                     х = 42  Ответ: 42 рубля было у Буратино.       Проверка: 42 + 84 = 126 рублей было у Карабаса                   126 : 42 = 3 (раза) - у Карабаса было денег в 3 раза больше, чем у Буратино.                 
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