У Карабаса денег было в 3 раза больше, чем у Буратино. Но после того, как Карабас заплатил все свои налоги – 84 руб., денег у них стало поровну. Сколько денег у Буратино?
Математика
У Карабаса денег было в 3 раза больше, чем у Буратино. Но после того, как Карабас заплатил все свои налоги – 84 руб., денег у них стало поровну. Сколько денег у Буратино?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у Буратино было х руб., тогда у Карабаса было 3х руб. После того, как Карабас заплатил 84 руб., денег у них стало поровну. Уравнение: 3х - 84 = х 3х - х = 84 2х = 84 х = 84 : 2 х = 42 Ответ: 42 рубля было у Буратино. Проверка: 42 + 84 = 126 рублей было у Карабаса 126 : 42 = 3 (раза) - у Карабаса было денег в 3 раза больше, чем у Буратино.
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