У Кати било 40 р.мама дала ей ещё немного денег ,и у Кати стало 60 р.Сколко рублей дала мама Кате?

Математика

У Кати било 40 р.мама дала ей ещё немного денег ,и у Кати стало 60 р.Сколко рублей дала мама Кате?

Автор: Гость