У Кати било 40 р.мама дала ей ещё немного денег ,и у Кати стало 60 р.Сколко рублей дала мама Кате?

Математика
У Кати било 40 р.мама дала ей ещё немного денег ,и у Кати стало 60 р.Сколко рублей дала мама Кате?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно диалог 2 белок
Ответить
Геометрия
Стороны подобных треугольников относятся как 2/1, а площадь большего=36. найти площадь меньшего треугольника
Ответить
Русский язык
Как богат русский язык Как много а нём метких слов Русский язык-это язык мира и дружбы А ты любишь уроки русского языка ВВнимательно изучайте русск...
Ответить
Математика
Запиши двухзначное число,в котором единиц на 3 больше, чем десятков, а сумма цифр р??вна 15
Ответить
Математика
Запишите на математическом языке периметр треугольника ADCравен 53см , сторона AD ра??на у см и на 5 см короче DC , а сторона AC в 2,5 раза больше AD
Ответить