У Кати било 40 р.мама дала ей ещё немного денег ,и у Кати стало 60 р.Сколко рублей дала мама Кате?
Математика
У Кати било 40 р.мама дала ей ещё немного денег ,и у Кати стало 60 р.Сколко рублей дала мама Кате?
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