У Кати было 10 р,и 50р,Оно истратила 8р,Сколько денег осталось у Кати,реши задачу разными способами,

Математика
У Кати было 10 р,и 50р,Оно истратила 8р,Сколько денег осталось у Кати,реши задачу разными способами,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У кати осталось 52 рубля
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