У Кати было 10 р,и 50р,Оно истратила 8р,Сколько денег осталось у Кати,реши задачу разными способами,

Математика

У Кати было 10 р,и 50р,Оно истратила 8р,Сколько денег осталось у Кати,реши задачу разными способами,

Автор: Гость