Решите методом подстановки сеситему уравнений: 1) x - y =3 x + 2y = 9 2) y{2} - х = 14 х - y = -2

Алгебра
Решите методом подстановки сеситему уравнений: 1) x - y =3 x + 2y = 9 2) y{2} - х = 14 х - y = -2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)x=3+y 3+y+2y=9 3y=9-3 3y=6 y=6/3 y=2 x=3+2 x=5 2)x=-2+y y^2+2-y=14 y^2-y-12=0 D=(-1)^2-4*1*(-12)=1+48=49 y1=(1+7)/2=4 y2=(1-7)/2=-3 x1=-2+4=2 x2=-2-3=-5
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