плиз помогите отметь правильные высказывания какие особенности строения рыб 1.н??личие большого числа зуб 2.наличие плавников 3.обтекаемая форма тела 4.деление тела на голову,туловище ,хвост 5.сжатое с боков тела 6.разноо...

Другие предметы
плиз помогите отметь правильные высказывания какие особенности строения рыб 1.н??личие большого числа зуб 2.наличие плавников 3.обтекаемая форма тела 4.деление тела на голову,туловище ,хвост 5.сжатое с боков тела 6.разнообразная окраска тела
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Ответ(ы):
Гость:
Правильными будут:2,3,5,4
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