Прочитайте 2 определения .Какое из них вы бы отнесли к логическим ,а какое к ретори??еским ? 1)заяц представитель отряда млекопитающих ,близкого к грызунам ,объект промысла и спортивной охоты 2)заяц самое робкое и беззащитно...
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Прочитайте 2 определения .Какое из них вы бы отнесли к логическим ,а какое к ретори??еским ? 1)заяц представитель отряда млекопитающих ,близкого к грызунам ,объект промысла и спортивной охоты 2)заяц самое робкое и беззащитное творение
Ответ(ы):
Гость:
2 риторическое 1 логическое
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