Австралия чем объяснить что материк занимает одна страна

География
Австралия чем объяснить что материк занимает одна страна
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Автор: Гость
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Гость:
Тем, что в австралии неблагоприятный климат,и вся страна находиться вдоль берега, в центре невыносимые климатические условия
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