Для борьбы с болезнями растений особенно плодовых деревьев и виноградников применяют раствор сульфата меди ii

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Дано: CuSO4 m(CuSO4) = 100 г V(H2O) = 8 л m(2р-ра) = 500г ω(CuSO4) - ? m2(CuSO4) = ? m2(H2O) = ? Решение: ρ(H2O) = 1000 г/л - плотность воды m(H2O) = ρ(H2O) • V(H2O) = 1000 • 8 = 8000 г m(р-ра) = m(CuSO4) + m(H2O) = 8000 + 100 = 8100 г ω(CuSO4) = 100 : 8100 = 0,012 или 1,2 % m2(CuSO4) = 500 • 0,012 = 6 г m2(H2O) = 500 – 6 = 494 г Ответ: ω(CuSO4) = 0,012; или 12% m2(CuSO4) = 6 г; m2(H2O) = 494 г. если ты о ней